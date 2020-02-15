Edirne'de yangın mahalleli yardımıyla söndürüldü

DHA 15 Şubat 2020 Cumartesi17:21 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:21

Edirne'de Çavuşbey Mahallesi Mumcular Sokak’ta bulunan Sebahattin Kısaç'a ait tek katlı evin mutfağında iddiaya göre yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Mahalleli su hortumu ve bidonlarla taşıdıkları suyla yangına müdahale ederken diğer yandan itfaiyeyi aradı. Edirne Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, devriye sırasında fark ettiği yangın yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Edirne İtfaiye ekiplerinin mahalleli ile müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.