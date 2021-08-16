İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2021 Pazartesi / 8 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4751
  • EURO
    10,0009
  • ALTIN
    483.329
  • BIST100
    1459.36
Güncel

Efekan'ın katili, 51 gündür aranıyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde, traktörle seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Efekan Aktaş'ın (19) katili, 51 gündür bulunamadı. Jandarma, Aktaş'ın ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DHA16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:25 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26
ABONE OL

Olay, 27 Haziran'da, Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş'a, traktörüyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın üzerinden 51 gün geçmesine rağmen Efekan'ın katili, henüz bulunamadı. Jandarma, mahallede yaşayanlarla görüşmelerini sürdürerek, elde ettiği deliller üzerinden Efekan'ın katilini arıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, henüz sonuç elde edilemeyen olayla ilgili yakın zamanda çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.