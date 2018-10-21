Ege Denizi'nde 44 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Sahil güvenlik helikopteriyle devriye sırasında Sığacık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botta 23'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7'si Senegal ve 6'sı Filistin uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
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