Yunanistan'da 4 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 4 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Kos Adası'ndaki Kardamaina kentinin 8 km güneydoğusu olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 15:23'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu. Deprem Muğla kıyılarında da hissedildi.
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