İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3058
  • EURO
    35,2268
  • ALTIN
    2242.65
  • BIST100
    8770.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ege'de ''CHP'nin kalesi'' düştü! Son ankette AK Parti'nin adayı 2,6 puan önde
Güncel

Ege'de ''CHP'nin kalesi'' düştü! Son ankette AK Parti'nin adayı 2,6 puan önde

Piar Araştırma Şirketi, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Yapılan anket araştırmasına göre, AK Parti Adayı Mustafa Savaş 2,6 puan önde gözüküyor.

18 Mart 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Ege'de ''CHP'nin kalesi'' düştü! Son ankette AK Parti'nin adayı 2,6 puan önde
ABONE OL

Yerel seçimlere iki haftadan daha az bir süre kala anket şirketleri de yaptıkları son araştırmaların sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Piar Araştırma Şirketi de 13 - 16 Mart tarihleri arasında Aydın'da 2060 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Aydınlı seçmene "31 Mart Yerel Seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş yüzde 43,1 ile ilk sırada yer alırken, mevcut Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nın adayı Özlem Çerçioğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40,5 oldu. İYİ Parti Adayı Özer Kayalı'dan yana tercih belirtenler yüzde 7,5 olurken, DEM Parti adaylarına oy vereceklerin oranı yüzde 5, diğer adaylara oy vereceklerin oranı da yüzde 3,9 olarak belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.