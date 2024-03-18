Ege'de ''CHP'nin kalesi'' düştü! Son ankette AK Parti'nin adayı 2,6 puan önde

Yerel seçimlere iki haftadan daha az bir süre kala anket şirketleri de yaptıkları son araştırmaların sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Piar Araştırma Şirketi de 13 - 16 Mart tarihleri arasında Aydın'da 2060 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.



Aydınlı seçmene "31 Mart Yerel Seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş yüzde 43,1 ile ilk sırada yer alırken, mevcut Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nın adayı Özlem Çerçioğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40,5 oldu. İYİ Parti Adayı Özer Kayalı'dan yana tercih belirtenler yüzde 7,5 olurken, DEM Parti adaylarına oy vereceklerin oranı yüzde 5, diğer adaylara oy vereceklerin oranı da yüzde 3,9 olarak belirlendi.