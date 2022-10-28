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Ege'de Yunan zulmü: Geri itilen 9 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

DHA28 Ekim 2022 Cuma 13:46 - Güncelleme:
Ege'de Yunan zulmü: Geri itilen 9 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Ekim saat 11.00'de Bodrum açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmeni kurtardı.

Aynı gün saat 21.35'te Bodrum açıklarında, bu defa lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit edilip, ekipler bölgeye sevk edildi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7 göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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