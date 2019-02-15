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'Eğer CHP'ye oy verirsem şehit oğlumun kemikleri sızlar.'

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 11 yıl önce vatani görevini yaparken, terhisine 45 gün kala, PKK'lı teröristlerin, TNT yüklü araçla Kayacık Karakolu'na saldırısı sonucu şehit düşen Çavuş İsmail Uygun'un annesi Sultan Uygun (66), CHP-HDP ittifakına isyan etti, 'Kılıçdaroğlu bizden oy beklemesin' dedi.

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CHP'nin HDP ile kurduğu iş birliğine şehit ailelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 11 yıl önce vatani görevini yaparken, terhisine 45 gün kala, TNT yüklü araçla Kayacık Karakolu'na saldırısı sonucu şehit düşen İsmail Uygun'un annesi de tepki gösterenler arasında. 

"ŞEHİT ANALARI CHP'NİN UMURUNDA DEĞİL"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Partisi CHP'nin, HDP ile yaptığı kirli ittifakın şehit ailelerini yaraladığını, şehitlerin de kemiklerini sızlattığını ifade eden anne Uygun, "CHP bu ülkenin mi yoksa başka ülkenin mi partisi anlamış değilim. Benim kınalı kuzum PKK'lı hainlerin bombalı tuzağıyla şahadet şerbetini içti. Benim ciğerim yanıyor. Şehit analarının ciğerinin yanması CHP'nin umurunda bile değil. Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de HDP ile ittifak yapıyor. Bu kirli ittifakı tarih kitapları yazacak ve bunu da gelecek nesiller okuyacak. Artık CHP'de bizim umurumuzda değil. Ne şehit anaları, ne de bu millet CHP'yi affetmeyecek. Kılıçdaroğlu bizden oy beklemesin" dedi.

"EĞER CHP'YE OY VERİRSEM ŞEHİT OĞLUMUN KEMİKLERİ SIZLAR"

Şehit babası Mürsel Uygun (61) da Sabah'ın haberine göre, "Eğer CHP'ye oy verirsem şehit oğlumun mezarda kemikleri sızlar. CHP, terörü bitirmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ı bitirmek için HDP ile ittifak yapıyor. Allah Erdoğan'a uzun ömürler versin. Atatürk'ün partisini kimler yönetiyor? Birde milliyetçi diye bildiğimiz İyi Parti var. İyi Parti nasıl HDP ile yan yana gelir anlam veremiyorum. Oyum ülkenin bekası için Cumhur ittifakınadır" diye konuştu.

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