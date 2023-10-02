Eğitime yağış engeli: O ilde okullar tatil edildi

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu,ilkokul,ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. — T.C. Samsun Valiliği (@TCSamsunValilik) October 1, 2023

SAMSUN'DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Samsun'da etkili olan sağanak, sele dönüştü. Şehir merkezinde 20 dakika süren aşırı yağış yolların göle dönmesine neden oldu.

Meteoroloji ve AFAD günler öncesinden Samsun'da 'turuncu kod' uyarısı verdi. Yağış akşam saatlerinde başlarken 20 dakika boyunca bardaktan boşalırcasına yağan sağanak su birikintilerine ardından da yolların dereye dönmesine neden oldu. Şehrin ana cadde ve yolları suyla kaplanırken, suyun debisi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Yağışın pazar günü ve akşam saatlerinde olması bir faciayı önlerken, şehrin en çok arabanın geçtiği Atatürk Bulvarı birçok ana arter tedbir amaçlı kapatıldı. Suyla kaplanan ana yollarda ise ekipler tahliye çalışması başlattılar. Evlerinde olmayan vatandaşlar kendi imkanları ile gidecekleri yere ulaşmaya çalışırken, yağmurun etkisini yitirmesi ile çekilen sel sularının ardından cadde ve sokaklar normale döndü.

Şiddetli yağış nedeniyle tramvay hatlarında aksamalar meydana gelirken, birçok arabada da mekanik sorun meydana geldi.