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Eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de iki grubun karıştığı silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Eğlence merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.G. (38) ve H.D. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.G, hayatını kaybetti, sağlık durumu ağır olan H.D. ise Kayseri'ye sevk edildi.

Taraflar arasında önceden husumet bulunduğu belirtilen kavgayla ilgili şüpheliler K.A. ve Y.S. gözaltına alındı, firari U.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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