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EGM: Sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı birçok kanal kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada genel ahlak kurallarına aykırı yayın yapan birçok kanalın kapatıldığını bildirdi.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:13
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EGM'den yapılan açıklamada, söz konusu kanallarda yer alan içeriklerde, çocukların psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı ögeleri içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde bu tarz yayın yapan içeriklerin kaldırılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla ilgili bakanlıklar ve cumhuriyet başsavcılığı ile koordineli çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, suç teşkil ettiği değerlendirilen içerikler kaldırılarak kanallarının birçoğunun da kapatıldığı vurguladı.

Açıklamada ayrıca çocuk ve gençlerin bu tarz içeriklerden uzak kalmasını sağlamak amacıyla "siber devriye" faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

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