Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2018 MTSKS-5 ehliyet sınavı ne zaman açıklanır

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 22 Aralık Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? 2018 MTSKS-5 ehliyet sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen ehliyet sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2018 yılının son ehliyet sınavı 22 Aralık’ta gerçekleşmişti. Sürücü adayların direksiyon eğitimine başlamadan önce teorik dersleri tamamlamaları gerekiyor. Ehliyet sınavından geçerli puanı alan sürücü adayları, uygulamalı yapılan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacaklar. 2018 ehliyet sınav sonuçları açıklanma tarihi sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. MEB’in 2018 yılında son kez gerçekleştireceği MTSKS-5 sınavı ile sürücü adayları ehliyet almada bir engeli daha geride bırakacak. MTSKS-5 ehliyet sınav sonuçları önümüzdeki günlerde adayların erişimine açılacak. MEB Ehliyet sınav sonuçları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan ehliyet sınavlarının sonuncusu 22 Aralık’ta tamamlandı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Sürücü adayları, ehliyet sınav sonucu beklentisiyle sık sık MEB’in resmi sayfasını ziyaret ediyor. MEB, yılın başında yayımladığı Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav takvimi ile önemli tarihleri paylaşmıştı.

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2018 Yılı Sınav Takvimine göre, 22 Aralık’ta gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları 3 Ocak’ta açıklanacak.







EHLİYET SINAVI SORULARI NELER?



Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?



Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.



EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM



Ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erdi. Adaylar, sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan yanıtlayacak ve sonuçlarını hemen öğrenebilecek. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.



Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.



E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak.



Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?



A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.



B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.



A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak.



C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.



Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.