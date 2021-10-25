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Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 24 kişi yakalandı

Malatya'da ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneği ile girmeye çalışan 18'i yabancı uyruklu 24 kişi yakalandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile 5 yabancı uyruklu ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 13 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 11:48 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:48
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İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde özel bir sürücü kursunun 23 Ekim'de düzenlenen ehliyet sınavına katılacak öğrenciler listesindeki isimlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan ve sınav günü operasyon düzenleyen ekipler, 18'i yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üst aramasında kıyafetler içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneği ile 4 araçta yapılan aramada çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile 5 yabancı uyruklu ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 13 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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