Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet ve kimlik birleştirme ücretli mi?

22 Eylül 2020 Salı 16:34 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 16:34

Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler nelerdir? sorusunun yanıtı gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi 8 dakikada yapılabiliyor. Peki Ehliyet ve kimlik birleştirme ücretli mi? İşte Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME İÇİN GEREKLİ BEGELER NELERDİR?

Ehliyet ve kimlik birleştime için gerekli belgeler, yeni tip sürücü belgesi ve çipli kimlik kartı olması yeterlidir. Kimlik yenileme ve ehliyet yenileme işleminde olduğu gibi çok fazla belge gerekmemektedir.

Ehliyetlerin kimlik içine yüklenmesiyle birlikte vatandaşlar artık ikisini de taşımak zorunda kalmayacak. Tek bir kart içerisinde hem kimlik bilgileri hemde ehliyet bilgileri bulunacak. Ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarıyla birleştirilme işlemi için sadece randevu almanız yeterli olacak.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor. 21 Eylül itibariyle başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME ÜCRETLİ Mİ?

Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.

Randevu alınarak yapılacak Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemleri için ücret talep edilmeyecek.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME, RANDEVUSUZ YAPILMIYOR!

21 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ehliyet birleştirme randevuları yoğun ilgi görüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesiyle yeni çipli kimliklere sahip olunacak. Bakanlık tarafından başlatılan bu uygulama ücretsiz yapılacak fakat randevu alınmadan işlemler gerçekleşmeyecek.

EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME RANDEVU AL

Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet kimlik birleştirme randevu al