Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet kimlik birleştirme randevu al

22 Eylül 2020 Salı 16:34 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 16:34

Ehliyet ve kimlik birleştirme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Ehliyet kimlik birleştirme randevusu alarak Nüfus Müdürlüklerinde sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi işlemini ücretsiz olarak yapabilecekler. Ehliyet ve kimlik birleştirme randevusu alma işlemlerinizi haberimizdeki link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.



EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME RANDEVU AL



EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Hayat Kimliğinle Kolay projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına geçildi. Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan randevu.nvi.gov.tr kısımdan veya ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.21 Eylül itibari ile başlayan uygulama sayesinde vatandaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabilecek.

EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME, RANDEVUSUZ YAPILMIYOR!

21 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik ehliyet birleştirme randevuları yoğun ilgi görüyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde ehliyetlerin kimlik kartına yüklenmesiyle yeni çipli kimliklere sahip olunacak. Bakanlık tarafından başlatılan bu uygulama ücretsiz yapılacak fakat randevu alınmadan işlemler gerçekleşmeyecek.

ÜCRETSİZ OLACAK!

Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.

Randevu alınarak yapılacak Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemleri için ücret talep edilmeyecek.

Ehliyet ve kimlik birleştirme için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet ve kimlik birleştirme ücretli mi?