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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresinin 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 20:12 - Güncelleme:
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesine ilişkin sürenin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

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