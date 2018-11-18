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Ehliyetine 6 ay el konulunca çileden çıktı

Karabük'te, trafikte alkol denetimi yapan polislere yakalanan ve 6 ay ehliyetine el konulan bir sürücü, aylık 1.500 lira para kazandığını söyleyerek, ' 6 ay aç kalacağım' diyerek feryat etti. Uygulamada dur ihtarına uymayan bir sürücü ise polisler kaçtı. Ara sokakta aracını terk eden sürücü gecenin karanlığından izini kaybettirdi.

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Karabük’te, trafikte alkol denetimi yapan polislere yakalanan ve 6 ay ehliyetine el konulan bir sürücü, aylık 1.500 lira para kazandığını söyleyerek, “ 6 ay aç kalacağım” diyerek feryat etti. Uygulamada dur ihtarına uymayan bir sürücü ise polisler kaçtı. Ara sokakta aracını terk eden sürücü gecenin karanlığından izini kaybettirdi. 
 
Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde yaptıkları trafik uygulamalarını sıklaştırdı. Kent merkezi ve Kapullu mahallesi bölgesinde yapılan alkol denetimi kapsamında yaklaşık 170 araç kontrol edilirken, uygulama kapsamında 16 alkollü sürücü ile ehliyetsiz sürücülere 24 bin 500 TL trafik cezası kesti.
 
Trafik ekipleri tarafından demir çelik kavşağında çift yönlü yapılan uygulamada 10 alkollü sürücü denetime takıldı. Denetimler kapsamında durdurulan bir aracın sürücüsü 88 promil alkollü çıktı. Alkolden dolayı ilk kez yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenince çileden çıktı. Aylık bin 500 lira para kazandığını ve açım diyen genç, “6 ay aç kalacam. Ehliyetsiz ne yapacam diyerek” feryat etti. Olay yerine gelen gencin anne ve babasının da çabaları yetersiz kaldı.
 
Uygulamadan kaçtı, ara sokakta aracını bırakıp kaçtı
Polisin dur ihtarına uymayan bir başka sürücü ise uygulama noktasından kaçtı. Polis ekiplerin peşine düştüğü sürücü Kurtuluş mahallesinde ara sokakta aracını bırakıp kaçtı. Gecenin karanlığından izini kaybettiren sürücünün bıraktığı araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.
 
Öte yandan Kapullu Mahallesi bölgesinde yapılan uygulamada ise bir sürücü 279 promil alkollü yakalandı. 

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