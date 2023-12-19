Ehliyetine el konuldu, meşhur olmak istedi! Alkollü sürücüden güldüler sözler

Aksaray Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde, kentin trafik güvenliğinin sağlanması ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, durumundan şüphelenilen 68 AJ 134 plakalı otomobil durduruldu.



Ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirilen sürücü Orhan Ç. (51) alkol muayenesinde 1,02 promil alkollü çıktı.

Bunun üzerine ceza işlemlerine başlayan trafik ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası keserek ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.

"AMAN İYİ ÇEK DE MEŞHUR OLALIM"



Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada kendini görüntüleyen gazeteciyi fark eden sürücü gülümseyerek, "İyi çek kardeş bari. Aman iyi çek meşhur olalım şöyle, iyi çek şöyle" diyerek şaşırtan talepte bulundu.

Alkollü sürücünün aracı olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edilirken sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

