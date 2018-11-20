Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı: 3 yaralı

Merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, A.E'nin (17) kullandığı 42 LY 592 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin ikazlarına rağmen A.E, otomobilini durdurmadı ve Büyük Kumköprü Caddesi'nde ters yöne girdi. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Dere yönetimindeki 42 PC 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Osman Dere ile A.E. ve yanındaki Nusret Enes Demir yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sürücülerden A.E'nin ehliyeti olmadığı için polisin "dur" ihtarına uymadığı ortaya çıktı.

Yavru köpeklere ilgi gösterdiler

Bu arada çevredeki vatandaşlar, kazaya karışan araçlardan birinden çıkan iki yavru köpeğe ilgi gösterdi, ellerindeki ekmekle beslemeye çalıştı.