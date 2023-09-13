Ekipler Ahmet Yusuf için seferber oldu

Tatil için İstanbul'dan Sinop'a gelen 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar, 7 Eylül Perşembe günü serinlemek için girdiği Karadeniz'de kayboldu. Mar'a ulaşmak için Sinop Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Sinop Belediyesi cankurtaran ekibi ilk günden bu yana seferber oldu. Arama-kurtarma çalışmaları bugün de gün boyunca devam etti. Dalgıçlar denizde, AFAD ekipleri gün boyunca kıyı boyunca sahil taraması yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter de havadan aramalara devam ederken, çocuğun ailesi ise olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASINA TOPLAM 94 PERSONEL KATILIYOR

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise "İlimiz Akliman sahilinde rip akıntısına kapılan Ahmet Yusuf Mar'ı arama ve kurtarma çalışmaları Valiliğimiz koordinesinde havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürülmektedir. Valiliğimiz koordinesinde; ilk andan itibaren ilgili kurumlar ve ekipler arasında gerekli planlama ve iş birliği yapılarak emniyet Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sinop Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü ve UMKE birimlerimizden oluşan arama ve kurtarma ekipleri, dalgıç timleri, cankurtaran ekibi, off-road ekibi, deniz botları, trol gemisi, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 1 dron ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter desteği ile toplam 94 personelin katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sahil Güvenlik DEGAK-01 Komutanlığı envanterindeki Mini-ROV (Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı) arama-kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Gerze ve Ayancık ilçelerimizin liman başkanlıkları, Samsun Yakakent İlçesi Balıkçılar Kooperatifi ve güvenlik birimlerimizce; balıkçılarımız ile tekne sahiplerinin konu hakkında duyarlı olmaları hususunda gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.