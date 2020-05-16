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Güncel

Ekmeklerin arasında uyuşturucu taşıyan fırıncı yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde ekmeklerin arasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla ilgili biri fırıncı iki şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:00
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Atakent Mahallesi'nde fırıncı A.K'nin aldığı siparişleri dağıttığı sırada içerisinde ekmek bulunan poşetlere uyuşturucu gizlediği bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, bisikletiyle seyir halindeki A.K'yi durdurdu. Bisikletteki poşeti arayan ekipler, ekmeklerin arasına gizlenen iki poşette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

A.K'nin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuların sahibi olduğu ileri sürülen S.S. de gözaltına alındı.

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