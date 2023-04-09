İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Ekvador'da heyelan afeti meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği, kayıp kişi sayısının ise 55 olduğu bildirildi.

AA9 Nisan 2023 Pazar 06:38 - Güncelleme:
Ekvador'da heyelan afeti meydana geldi
ABONE OL

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 27 Mart'ta Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda kayıp sayısının arttığı ifade edildi.

Felakette ölenlerin sayısının 33'e, yaralı sayısının 43'e çıktığı, kayıp kişi sayısının da 55 olduğu bilgisi verildi.

Şimdiye kadar 32 kişinin kurtarıldığı, heyelan nedeniyle evsiz kalan kişi sayısının 1034'e çıktığı belirtildi.

Yetkililer, toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğünü, 57 evin de tamamen yıkıldığını bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı, kapanan yolların yeniden trafiğe açılması için aralıksız çalıştıklarını ve Chimborazo eyaletinde 30 Mart'ta "acil durum" ilan ettiklerini belirtmişti.

  • ekvador
  • afet
  • güney amerika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.