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El freni çekilmeyen kamyon 10 metreden düştü

Hakkari'de, sürücüsünün yol kenarına park edip, el frenini çekmeden indiği kamyon, bir süre sonra hareketlenip, yaklaşık 10 metreden düştü. Yaralanan olmazken, kamyon, bir süre dik olarak düştüğü yerde kaldı.

  • DHA
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Olay, öğle saatlerinde, Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan, 65 BA 650 plakalı, süt ve ayran yüklü kapalı kasa kamyon, yol kenarına park edildi. Sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi.
 
Kamyon, bir süre sonra hareketlenip, yaklaşık 10 metreden düştü. Yaralanan olmazken, itfaiye ve AFAD ekiplerinden aracın kaldırılması için yardım istendi. Ekipler gelene kadar kamyon, düştüğü yerde bir süre dik olarak kaldı.
 
Kamyon, ekiplerin gelip, çalışma yapmasıyla halat ile çekilerek, kaldırıldı.

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