Elazığ merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 5 tutuklama
Elazığ merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, Elazığ, Kırşehir, Kilis, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Antalya, Samsun, Malatya, Ankara ve Aydın'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.