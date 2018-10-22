Elazığ merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 5 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, Elazığ, Kırşehir, Kilis, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Antalya, Samsun, Malatya, Ankara ve Aydın'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.