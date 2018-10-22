Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 5 tutuklama

Elazığ merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında, Elazığ, Kırşehir, Kilis, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Antalya, Samsun, Malatya, Ankara ve Aydın'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf, emekli ve meslekten ihraç edilen astsubayların da bulunduğu 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA