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Elazığ polisinden organize suçlara yönelik operasyon: 3 tutuklama

Elazığ'da polis ekiplerinin organize suçlara yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Elazığ polisinden organize suçlara yönelik operasyon: 3 tutuklama
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, organize suçlara yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde Doğukent, Mustafapaşa ve Rüstempaşa Mahallelerinde son dönemde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama-genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması-mala zarar verme, tehdit gibi olaylara karışan eylemsel birlikteliği bulunan ve mütemadiyen suç işleme eğiliminde bulunan 5 şüpheli tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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