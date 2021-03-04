Elazığ'da 15 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı

DHA 04 Mart 2021 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 10:45

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalında terörle mücadele kapsamında düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 15 bölgenin, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Alacakaya ilçesindeki Gortil, Herbite, Arıcak ilçesindeki Kurşunlu, Görese, Karakoçan ilçesindeki Gaz Dağı, Dilektaşı, Akpınar, Pilavtepe, Koçyiğitler, Başak, Velikan, Çatılı ve Palu ilçesindeki Akdağ, Haydar ve Deştibotan bölgeleri 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 3399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için geçici özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.