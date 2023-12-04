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  • Elazığ'da aranan 9 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Güncel

Elazığ'da aranan 9 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin son 2 gün içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında aranması olan 9 şüpheli ve kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

IHA4 Aralık 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Elazığ'da aranan 9 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulamaları devam ediyor. Bu çerçevede son iki gün içerisinde kent merkezinde yapılan çalışmalarda 3 bin 145 şahıs ve 567 araç sorgulanırken 111 umuma açık iş yeri, 18 metruk bina ve 12 park bahçe denetlendi. Denetimlerde, 35 araca idari para cezası uygulanırken, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 25 adet fişek, 3 adet kesici alet, 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca aranan 9 şahıs ve kimliği olmayan 6 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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