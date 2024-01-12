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  • Elazığ'da bir fabrikanın bacası 6 büyük depreme rağmen yıkılmadı
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Elazığ'da bir fabrikanın bacası 6 büyük depreme rağmen yıkılmadı

Elazığ'da 66 yıl hizmet veren ve ömrünü tamamlayan tuğla fabrikasının 6 yıl önce yıkımının ardından 40 metre yüksekliğindeki baca, ilk günkü gibi ayakta kalmaya devam etti. Son dönemlerdeki 6 ve üzeri büyüklükteki depremlere rağmen yıkılmayan 72 yıllık bacanın, bölgenin simgesi olması nedeniyle bırakıldığı kaydedildi.

IHA12 Ocak 2024 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Elazığ'da bir fabrikanın bacası 6 büyük depreme rağmen yıkılmadı
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Elazığ'da merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunun 1952 yılında yapıldığı öğrenilen tuğla ve kiremit fabrikasının, ömrünü tamamlamasının ardından 6 yıl önce bölgeden yol geçeceği için yıkımı yapıldı. O dönem yıkım işlemi sona eren fabrikada sadece 40 metre yüksekliğindeki 72 yıllık baca kaldı. Fabrikasız baca, 1971 yılında Bingöl'de meydana gelen 6,8, 1992 yılında Erzincan'da meydana gelen 6,8, 2003 yılında Bingöl'de meydana gelen 6,4, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6,8 ile 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere rağmen yıkılmadı. Bacanın başta Hicret Mahallesi olmak üzere bölgede simge olarak kalmasını istediklerini ifade eden mahalle muhtarı ise bu konuda ilgililerden destek beklediklerini kaydetti.

'BACANIN SİMGE OLARAK KALMASINI İSTİYORUZ'

Bacası ayakta kalan dönemin en önemli tuğla fabrikasının birçok insana iş imkanı sağladığını ifade eden mahalle muhtarı Murat Gülbasan, 'Babam, buraya geldiği bu fabrika varmış. Bizim de çocukluğumuz bu mahalle geçti ve 10 yaşındayken görünen baca vardı. Burada fazla ev yoktu, toplamda yaklaşık 20 ev vardı. O dönemde burada ev olmadığı için fabrikayı buraya kurmuşlar. Olgunlar, Sürsürü ve Aksaray mahallelerinde yaşayanlar gelip bu fabrikada çalışıyorlardı' dedi.

Bacanın mahallenin simgesi haline geldiğini dile getiren Gülbasan, 'Sonradan burası yavaş yavaş mahalle olunca ve büyüyünce artık burası zarar vermeye başladı. O nedenden dolayı belediye ile birlikte fabrika sahibi ile görüşüp burada bir imar değişikliği yaptık ve fabrika yıkıldı. Bu baca Almanlar tarafından yapılmış. O günden beridir ayakta duruyor. Fabrikayı yıktık, burayı da ışıklandırmak gibi bit niyetimiz var. Bu bacanın kalmasını istiyoruz. Mahalleye bir hatıra olarak kalsa güzel olur. Biz özellikle hasar varsa yıktıralım diye gelip baktırdık, herhangi bir hasar yok" diye konuştu.

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