Elazığ’da FETÖ operasyonu: 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada KHK ile ihraç edilen askeri öğrenciler ve onlardan sorumlu sivil şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ ve Ankara’da eş zamanla operasyon düzenlendi. Operasyonda 1’i askeri öğrencilerden sorumlu sivil, 14’ü KHK ile ihraç edilen toplam askeri öğrenci olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındı. 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.