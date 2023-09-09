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Elazığ'da ısı yalıtım malzemesi yüklü tır alev alev yandı

Elazığ'da ısı yalıtım malzemesi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 00:18 - Güncelleme:
Elazığ'da ısı yalıtım malzemesi yüklü tır alev alev yandı
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Elazığ Malatya kara yolunun 35. kilometresinde sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen ısı yalıtım malzemesi yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler dorsenin tamamını sardı.

Dorsedeki yangını fark eden sürücü, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Malatya Elazığ yönünde ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

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