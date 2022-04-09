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Elazığ'da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 19:36 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 19:36
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Alınan bilgiye göre, Ali Ekber Kara idaresindeki 23 LV 885 plakalı otomobil, Keban kara yolu Beşik köyü mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 23 ACB 157 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda trafik akışı kontrollü sağlandı.

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