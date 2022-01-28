İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da minibüsün altında kalan kadın öldü
Güncel

Elazığ'da minibüsün altında kalan kadın öldü

Elazığ'da işçileri bıraktıktan sonra geri gelen minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 09:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:46
ABONE OL

Kaza, bir kamu kurumunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 23 ACJ 395 plakalı minibüs, bahçe içerisinde işçileri bıraktıktan sonra geri geri gelirken, otobüsün arkasında duran Hatun Erenler'e (43) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erenler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.