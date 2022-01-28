Elazığ'da minibüsün altında kalan kadın öldü

IHA 28 Ocak 2022 Cuma 09:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:46

Kaza, bir kamu kurumunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 23 ACJ 395 plakalı minibüs, bahçe içerisinde işçileri bıraktıktan sonra geri geri gelirken, otobüsün arkasında duran Hatun Erenler'e (43) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erenler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.