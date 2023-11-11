İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Elazığ'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yapan iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA11 Kasım 2023 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Elazığ'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı
ABONE OL

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, İstanbul'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine istinaden şüphe üzerine durdurulan E.O (47) ve H.S. (48) isimli şahısların yapılan üst ve araç aramasında 60,45 gram taş kokain maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.