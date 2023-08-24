Elazığ'da nesli tükenmekte olan kulaklı baykuş yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı

Merkez Kırklar Mahallesi'nde bir vatandaş, yol kenarında bitkin halde bulduğu ve uçamadığını fark ettiği kulaklı orman baykuşunu, Elazığ Belediyesi ekiplerine teslim etti. Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen baykuşun yapılan kontrolünde sağ kanadında yumuşak doku zedelenmesinden dolayı uçamadığı belirlendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan baykuş, tedavi altına alındı. Tedavisi yapılacak olan baykuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği ve ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Baykuşun tedavisine başladıklarını belirten veteriner hekim Kübra Ünal, "Ekibimize gelen ihbar üzerine Kırklar Mahallesinde yaralı bir baykuş olduğu bilgisi verildi. Ekiplerimiz de yaralı baykuşu alıp Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Muayenemiz sonucu baykuşun kanadının iç kısmında yaralandığı tespit ettik. Tüm bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek" dedi.