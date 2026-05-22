Elazığ'da özel sağlık kuruluşuna tıbbi atık nedeniyle idari para cezası verildi

Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna, tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşındığı ve bertaraf edildiğinin belirlenmesi üzerine idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Elazığ Belediyesince iletilen bilgi doğrultusunda, müdürlük çalışanı, belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde taşınarak yakıldığı ve uygun bertaraf yöntemlerinin uygulanmadığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirme neticesinde, insan sağlığı ve çevre açısından yüksek risk taşıyan tıbbi atıkların usulüne uygun şekilde yönetilmediği, söz konusu fiilin bulaşıcı hastalıkların yayılması açısından ciddi risk oluşturduğu ve çevresel etkilerinin telafisi güç sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, ilimizde faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (v) bendi uyarınca 47 milyon 206 bin 354 lira 50 kuruş idari para cezası uygulanmıştır. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürülecektir."

  • tıbbi atık taşıma
  • sağlık kuruluşu ceza
  • mevzuata aykırı bertaraf

