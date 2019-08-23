29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7731
  • 6,3863
  • 276.981
  • 96323
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Elazığ'da PKK/KCK operasyonu kapsamında HDP'nin İl Eş Başkanı tutuklandı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'nin Elazığ il eş başkanı S.Ç. tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde HDP Elazığ İl Eş Başkanı S.Ç. ile HDP eski il başkanı T.Ç'nin eşi A.Ç'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerin alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden HDP'nin Eş Başkanı S.Ç. tutuklandı, diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrolle,2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. 

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguncuları pişman ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'nin askeri yığınaklarını takibe alıp, örgüte aktarmış!

Türkiye'nin askeri yığınaklarını takibe alıp, örgüte aktarmış!

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

FETÖ'ye dev darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye dev darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Beşiktaş'ta 3 futbolcunun bileti kesildi

Beşiktaş'ta 3 futbolcunun bileti kesildi

Savaşa hazır! İnsansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttılar

Savaşa hazır! İnsansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttılar

KKTC Başbakanı Tatar'dan Akıncı'ya sert eleştiri: Neden maceraya girmek istiyorsun?

KKTC Başbakanı Tatar'dan Akıncı'ya sert eleştiri: Neden maceraya girmek istiyorsun?

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

İkinci fotoğraf krizi CHP'yi karıştırdı! 'Yanlışlıkla oldu'

Oğlu için geceyi HDP İl Başkanlığının önünde oturarak geçirdi

Oğlu için geceyi HDP İl Başkanlığının önünde oturarak geçirdi
 

POPÜLER HABERLER

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

'Göbeklitepe Yılı' etkisi... Ziyaretçi rekoru kırdı!

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA