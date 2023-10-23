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  • Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyon: 9 gözaltı
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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyon: 9 gözaltı

Elazığ'da ruhsatsız 15 tüfek ve 37 tabanca ile mühimmat ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyon: 9 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 9 tüfek, 26 aynı seri numaralı kayıt dışı kurusıkı tabanca, 11 tabanca, 612 fişek, 47 pompalı tüfeğe ait dolu kartuş, 10 boş kovan, 87 tabanca şarjörü, 4 tüfek şarjörü, tabanca ve şarjör yapımında kullanılan 114 tetik, tabanca gövdesi, sürgü, namlu, 121 namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, kesici alet, saksı içerisinde ekili ot esrar, 5 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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