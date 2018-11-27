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Elazığ'da terör propagandasına 4 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez ve Karakoçan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
 
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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