Elazığ'da terör propagandasına 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez ve Karakoçan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalanan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.