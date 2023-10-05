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Elazığ'da ''torbacı'' operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri torbacılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Elazığ'da ''torbacı'' operasyonu: 1 tutuklama
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Elazığ'da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, S.G'nin (26) yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 33,42 toz esrar maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Elazığ
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