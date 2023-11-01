Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Elazığ'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler durdurduğu otobüste N.Ş'ye (24) ait dekorasyon malzemesine gizlenmiş 3 parça halinde 300 gram kokain ele geçirdi.

Ekipler ayrıca başka bir yolcu otobüsü ve onunla bağlantılı olan bir aracı kontrol etti.



Kontrollerde, S.B. A.C.Ö. ve E.Y'nin (25) üst ve bagaj aramasında 190,55 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ş. S.B. A.C.Ö. ve E.Y, sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.