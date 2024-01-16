İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1073
  • EURO
    32,7668
  • ALTIN
    1963.3
  • BIST100
    8032.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Ocak 2024 Salı 22:14 - Güncelleme:
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Palu ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 742 gram toz esrar, 61 gram skunk, 5 fişek kubar esrar, 4 fişek metamfetamin, 3 hassas terazi, 4 tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılardan 21'i haklarında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • uyuşturucu operasyonu
  • gözaltına alındı
  • Elazığda

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.