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Elazığ'daki aile katliamında yeni detay

Elazığ'da geçtiğimiz hafta yaşanan aile katliamında öğretmenin anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken öldürdüğü, ardından da intihar ettiği öğrenildi.

IHA5 Nisan 2023 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Elazığ'daki aile katliamında yeni detay
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Olay, geçen hafta çarşamba günü merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Yaşanan aile katliamında yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre Hüseyin Fırat'ın anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirtildi.

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