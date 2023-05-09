Ele geçirilen yüzlerce kiloluk uyuşturucu emniyette sergilendi

Edinilen bilgiye göre teferruatlarını dün İçişleri Bakanı Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu operasyonuna ilişkin sergi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan bir uyuşturucu şebekesi, günlerce adım adım takip altına alınmış, aralarında uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bazı adreslerin de olduğu ev ve araçlara operasyon için düğmeye basılmıştı. Savcılıktan çıkan operasyon kararının ardından harekete geçen polis, önceki gün Büyükçekmece'de yapılan eş zamanlı baskınlarda İran uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Narkotik polisi tarafından belirlenen adresler ve araçlar üzerinde hassas burunlu dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda 768 kilo 600 gramı sıvı, 10 kilo 280 gramı ise kristal olmak üzere toplam 778 kilo 880 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 5 İranlı "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ndeki avluda basın mensuplarına gösterildi.

6 NİSAN İLE 8 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA 17 OPERASYON



Öte yandan İstanbul'da zehir tacirlerine karşı mücadele eden narkotik polisi, 6 Nisan'dan bu yana 17 planlı operasyonda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu ele geçirdi. Bu baskınlarda, dün yakalanan 5 İranlı ile birlikte 23 şüpheli gözaltına alındı. Çekmeköy, Beyoğlu, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Pendik, Ümraniye, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde düzenlenen baskınlarda yakalanan şüphelilerin 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Önceki gün yakalanan 5 İranlı uyuşturucu kaçakçısının emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.