Elebaşı için pasta kesti, CHP'de liste başı oldu! Hedef İBB'de DEM Grubu kurmak

Genel seçimde Saadet, DEVA ve Gelecek'i seçmenlerinin oyuyla Meclis'e taşıyan CHP yönetimi, bu kez HDP/DEM adaylarını belediye meclislerine sokmak için listelerin ilk sıralarını ayırdı, CHP seçmenine dayattı.

Yerel seçimler için DEM Parti ve CHP arasında yapılan 'kent uzlaşısı' adlı ittifakın ayrıntıları belli oldu. DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 30 meclis üyesi adayını CHP listesine yazdırdı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Hedef ise sayıyı 20'ye çıkarıp İBB'de DEM grubu kurmak.

SANCAKTEPE: 1. sıra, YSP Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül. (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi) 5. sıra - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç. (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı), 7. sıra - Cevdet Dalkılıç, 8. sıra - Dicle Özdaş, 10. sıra - Abdullah Aydın.

BEYOĞLU: 1. sıra - DEM Parti PM üyesi Turabi Şen, 11. sıra - Elif Yıldırım.

TUZLA: 3. sıra - DEM Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir. (2014 ve 2019 seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı), 15. sıra - Musa Avyüzen, 16. sıra - Dilek Ateş.

EYÜPSULTAN: 3. sıra - DEM Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel, 9. sıra - Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı).

ÜSKÜDAR: 3. sıra DEM Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun, 13. sıra - Hüseyin Kazan.

ZEYTİNBURNU: 2. sıra-YSP vekil adayı Abdulcebar Barış.

ESENYURT: 3. sıra- Osman Yalçın, 7. sıra - Yıldız Serinyel, 9. sıra- Orhan Yeler, 13. sıra-Memet Tel, 16. sıra-Elvan Uçar Kordu, 19. sıra-Menduh Kaplan, 20. sıra- Murat Turğut, 22. sıra-Güven Yılmaz, 24. sıra-Kenan Özyolcu.

KARTAL: 3. sıra-Sinan Kılıç, 13. sıra-Cemalettin Yüksel.

SARIYER: 3. sıra - İsmail Çarboğa,22. sıra-Mehmet Tel.

MALTEPE: 5. sıra - Suat Karaoğlan, 22. sıra-Şükrü Akçadağ.