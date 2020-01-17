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Firari Adil Öksüz ByLock'tan FETÖ elebaşının mesajlarını örgüt üyelerine iletmiş

FETÖ'nün firari sözde 'TSK imamı' Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 ay önce ByLock'tan örgüt üyelerine elebaşı Fetullah Gülen'in darbe iması içeren mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.

AA17.01.2020  11:17 - Güncelleme: 17.01.2020  11:17

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, Öksüz'ün 10 Ağustos 2014'ten 2 Şubat 2016'ya kadar aktif ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Deşifre edilen yazışmalarda Öksüz'ün kendisi gibi örgütün mahrem yapısında görevli kişilere örgüt elebaşı Gülen'in mesajlarını ilettiği ortaya çıktı.

Öksüz'ün 29 Ocak 2016'da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, "Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı." ifadeleri dikkati çekti.

Öksüz'ün Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileriyle motivasyon içerikli yazışmalar yaptığı da belirlendi.

Darbe girişiminden önce FETÖ soruşturmalarında tutuklananları motive etmek için atılan mesajda, "Bu zamanın ehemmiyetinden bahsetmiş. Bu zamanda hizmet edenlerin şanslı olduğunu söylemiş. 'En çok üzüldüğüm esnaf abiler ve ablalar. Yoksa alsınlar görev yapan arkadaşları, yatsın onlar.' demiş." ifadeleri yer alıyor.

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FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı çevresinde yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi getirildiği Ankara Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da asliye ceza hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, darbe girişiminden 3 gün sonra Ankara'dan uçakla İstanbul'a gittiği, 19 Temmuz'da Sakarya'nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlenmişti.

Almanya'da olduğu öne sürülen Öksüz, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alıyor.

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