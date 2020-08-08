İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ağustos 2020 Cumartesi / 18 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Güncel

Elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te, fabrika inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılan demir doğrama işçisi İsmail İlhan (40), hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İlhan'ın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:43
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta demir doğrama işçisi olarak çalışan İsmail İlhan, elindeki demir profilin, yakından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi ile akıma kapıldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde İsmail İlhan'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İlhan'ın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmail İlhan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere teslim alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.