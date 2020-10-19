Elektrik direklerini söküp, ahır yapımında kullanan kişi tutuklandı

DHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:11

;Çalabaş köyü yaylasında 14 Ekim günü Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.ye ait yaklaşık 15 bin lira değerindeki kablo ve elektrik direği sökülüp, çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kesilen kablo ve yerinden sökülüp götürülen direklerin ev veya ahır inşaatında kullanılabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Merkeze bağlı Hacıali köyünde Ş.G.'ye ait evde inceleme yapan jandarma, elektrik direklerinin ahır yapımında kullandığını tespit etti.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ş.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.