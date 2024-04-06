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Elektrikli araç kullanan sürücüler şarj istasyonları sayesinde mağduriyet yaşamıyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola elektrikli araçlarıyla çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesimindeki dinlenme tesislerinin şarj istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
Elektrikli araç kullanan sürücüler şarj istasyonları sayesinde mağduriyet yaşamıyor
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Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Son dönemde sayıları artış gösteren elektrikli araç sürücüleri de güzergah boyunca kurulan çok sayıda şarj istasyonu sayesinde mağduriyet yaşamıyor.

Dinlenme tesislerinde mola veren sürücüler aynı zamanda araçlarını kolayca şarj edebiliyor.

Bayram tatilini geçirmek için İstanbul'dan Çorum'a doğru yola çıkan bir sürücü AA muhabirine, elektrikli otomobilini normalde şehir içinde kullandığını belirterek "Bu ikinci uzun yola çıkışım. İlk Düzce'de şarj yaptık. Şimdi de Bolu'da şarjı yüzde 97'ye kadar çıkardık. Yolda herhangi bir sorun yaşamadık. Yakıt yönünden de gayet ekonomik." dedi.

Otoyolun Bolu kesimindeki dinlenme tesisinde otomobilini şarj eden bir başka sürücü ise İstanbul'dan Giresun'a gittiğini söyledi.

Elektrikli aracının konfor ve çevre hassasiyeti açısından kendisini memnun ettiğini ifade ederek, "Ekonomik olarak da benzinli ve dizel araçlarla karşılaştırınca daha az maliyetli. Şarj istasyonu konusunda gerçekten güzel çalışmalar da yapılmış. Kendinizi ayarladığınızda hiç bir sıkıntı yaşamıyorsunuz." diye konuştu.

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