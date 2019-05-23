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Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden iftar

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nun sabır, hoşgörü ve yardımlaşma ayı olan mübarek Ramazan ayında öğrenci, öğretmen ve okul idaresince ortaklaşa yapmış oldukları yardım kampanyası ve iftar programı, okul ortamında manevi duyguların yaşanmasına vesile oldu.

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Yüzlerce davetlinin katıldığı ve okul bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına katılan Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Özel de yapmış olduğu konuşmada Ramazan ayının hoşgörü ve yardımlaşma ayı olduğuna, bu ayda milletçe gösterilecek birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaptı.
 
"Amacımız aynı iftar sofrasında velilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, ilçemiz protokol üyelerini bir araya getirerek Ramazan ayının ruhuna uygun manevi iklimi yakalamak" diyen okul müdürü Yusuf Blgili, ayrıca infak ayı olan Ramazan'da, hazırlamış oldukları yardım kolilerinin, ihtiyaç sahibi ilçe halkına dağıtıldığını söyledi.
 
Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, sema gösterisinin yapıldığı iftar programı davetlilerce büyük beğeni kazandı.
 
ANKARA (İHA) 

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