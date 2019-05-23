Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden iftar

Yüzlerce davetlinin katıldığı ve okul bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına katılan Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Özel de yapmış olduğu konuşmada Ramazan ayının hoşgörü ve yardımlaşma ayı olduğuna, bu ayda milletçe gösterilecek birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yaptı.



"Amacımız aynı iftar sofrasında velilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, ilçemiz protokol üyelerini bir araya getirerek Ramazan ayının ruhuna uygun manevi iklimi yakalamak" diyen okul müdürü Yusuf Blgili, ayrıca infak ayı olan Ramazan'da, hazırlamış oldukları yardım kolilerinin, ihtiyaç sahibi ilçe halkına dağıtıldığını söyledi.



Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, sema gösterisinin yapıldığı iftar programı davetlilerce büyük beğeni kazandı.

ANKARA (İHA)