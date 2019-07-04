Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli zamları ve en düşük emekli maaşı ne kadar?

‘Emekli maaşları ne oldu? Emekli zam oranları ne kadar? En düşük emekli maaşı nedir? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?’ sorularına an itibariyle yanıt aramaya devam ediyor. Memur emeklileriyle ilgili son dakika gelişmeleri yakında takip ediliyor. 2019 yılının son altı aylık döneminde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Böylece emekli öğretmenler yılın ikinci yarısında 3 bin 102 TL maaş alacaklar. Memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak. Bir sonraki emekli zammı ise 2020 Ocak ayında yapılacak. Ayrıca Temmuz'da, her ay verilen maaşın yüzde 4'ü oranında verilen ek ödemenin (vergi iadesi) tutarı da yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. En düşük maaş ek ödeme dahil 2 bin 379 lira 59 kuruştan 165,14 lira artışla 2 bin 544 lira olacak. Ayrınca emekliler için de enflasyon farkına kesin gözüyle bakılıyor. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmine göre Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 5.94 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerine ve memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda maaşlara yüzde 6.94 enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca Temmuz'da, her ay verilen maaşın yüzde 4'ü oranında verilen ek ödemenin (vergi iadesi) tutarı da yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. En düşük maaş ek ödeme dahil 2 bin 379 lira 59 kuruştan 165,14 lira artışla 2 bin 544 lira 73 kuruşa çıkacak. ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak. TABAN AYLIKLAR Emekli Mevcut Zamlı Bağ-Kur esnaf 1.595,30 TL, 1675,065 TL Bağ-Kur tarım 1.189,59 TL, 1.249,06 TL SSK (2000 öncesi emekli olan) 1.818,18 TL, 1.909,089 TL SSK (2000 sonrası emekli olan) 1.125,48 TL, 1.181,75 TL Memur 2.379,59 TL, 2.523,37 TL İŞTE YENİ MAAŞLAR VE HESAPLAMA YÖNTEMİ SSK ve Bağkurlulara yüzde 5, memur ve memur emeklilerine yüzde 6 oranında zam verilecek. Hesaplama için şu formülü kullanabilirsiniz: Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100 1000 lira alan SSK ve Bağkurlu 1050 lira 1100 lira alan SSK ve Bağkurlu 1155 lira 1200 lira alan SSK ve Bağkurlu 1260 lira 1300 lira alan SSK ve Bağkurlu 1365 lira 1400 lira alan SSK ve Bağkurlu 1470 lira 1500 lira alan SSK ve Bağkurlu 1575 lira 1600 lira alan SSK ve Bağkurlu 1680 lira 1700 lira alan SSK ve Bağkurlu 1785 lira 1800 lira alan SSK ve Bağkurlu 1890 lira 1900 lira alan SSK ve Bağkurlu 1995 lira 2000 lira alan SSK ve Bağkurlu 2100 lira 2100 lira alan SSK ve Bağkurlu 2205 lira 2200 lira alan SSK ve Bağkurlu 2310 lira 2300 lira alan SSK ve Bağkurlu 2415 lira 2400 lira alan SSK ve Bağkurlu 2520 lira

MERKEZ BANKASI’NIN BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE ENFLASYON AYLIK YÜZDE 0.91

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir.

ENFLASYON FARKINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK'lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz’da öğrenecek. 17-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı maaşlar emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

BİN TL'YE BİN 120 TL

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

Eğer memur maaş katsayısındaki artış Temmuz'da tahmin edildiği gibi yüzde 7,7 olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak. Yani maaşı bin 319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.

Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa net maaşı bin 67 liraya, eline geçecek para bin 120 liraya çıkacak.

SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi Temmuz maaşı kaç para olacak?

Emekliler maaşlarının haricinde her ay yüzde 4 ve yüzde 5 oranında ek ödeme alıyor.

Zamlarla birlikte ek ödeme de artırılıyor.

Milyonlarca emekli gözünü Temmuz zammına çevirdi. Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 319 liraya çıkacak. Peki emekli maaşına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni ek ödeme tutarları ile birlikte maaşlarda ne kadar artış görülecek?

ENFLASYON ARTIŞI

Takvim'de yer alan habere göre, memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek

TOPLU SÖZLEŞME

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Ağustosta 3 milyon memuru ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri de yapılacak. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek.

438 TL AİLE YARDIMI

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278.69, 0-6 yaş çocuk için 65.30, 6 yaş üstü çocuk için 32.65 lira veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az eş için 292.62, 0-6 yaş arası çocuk için 68.56, 6 yaş üstü çocuk için 34.28 liraya çıkacak. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361.18 lira ek ödeme alabilecek. Yüzde 5'lik artışa göre; eş yardımı 292.62, 0-6 yaş çocuk parası 68.56, 6 yaş üstü çocuk parası 34.28 liraya çıkacak. Eğer temmuz zammı yüzde 7 olursa da eş yardımı 298.20 lirayı bulacak..

AĞUSTOSTA BİN TL

4 5-9 AĞUSTOS: Bin lira bayram ikramiyesi verilecek. 4 1-30 AĞUSTOS: 3 milyon memur 2 milyon emekli için toplu sözleşme yapılacak

BUNLAR MASADA

Ayda 361 TL aile yardımı

Emekli ikramiyesinde artış

Her ay enflasyon farkı.

ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ

4 Memur emeklileri: 1-5 Ağustos'ta maaş, ay içinde zam farkı 4 SSK emeklileri: 17-26 Temmuz 4 Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz

İKRAMİYE TAKVİMİ

Mayıs: 1.000 TL

Temmuz: Zam

Ağustos: 1.000 TL.

MAAŞLARA YANSIMASI NASIL OLACAK?

Söz konusu bu artış gerçekleşmesi durumunda maaşlar şöyle olacak; Memur emeklisi aylığı 166, 57 Türk Lirası artışla 2 Bin 546 Türk Lirası 16 kuruş olacak. Esnaf emeklilerine ise 95, 72 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,691 Türk Lira 2 kuruş olacak. Bağ- Kur tarım emeklisi vatandaşlarına ise 71,38 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,260 Türk Lirası 97 Kuruşa yükselecek.

SSK'LILARDA EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR?

SSK'lı vatandaşlarda ise en düşük maaş 200 yılından önce emekli olanlarda 109,09 Türk Lirası artışla beraber 1,927 Türk Lirası 27 kuruşa çıkacak. 200 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda ise 67, 52 Türk Lirası artış yaşayarak, 1,193 Türk Lirasına çıkacak.

MEMURLARA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ DE GELDİ

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69.87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 437,94 lira alacak. . Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyor. Bu tutar zam yüzde 5 olursa 429, yüzde 7 olursa 437,94 liraya çıkacak.

MEMURA TEMMUZ AYI ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 11.15 zam öngörülüyor.

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

MAAŞ ZAMMINA DERECE FARKI

4 AYRI ZAM ORANI: Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR: Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece 1 maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

İZİNLERE İŞ GÜNÜ AYARI: Memurların yıllık izinlerinin iş günü olarak hesaplanması da karara bağlanacak. Buna göre artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Bu gerçekleşirse izin süresi hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

İMAMLARA FAZLA ÇALIŞMA: Din görevlilerinin dini bayramlardaki çalışmalarının fazla çalışma sayılması da gündemde.

MEMUR MAAŞI KATSAYISI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni askerlik sistemindeki bedelli ücreti, memur maaşı katsayısı ile hesaplanacak. Memur maaşı katsayısı formülü; 40 bin gösterge X memur maaşı X 6 şeklinde olacak.

MEMUR MAAŞI KATSAYISI 2019

Aylık Katsayısı : (0,130597)

Taban Aylık Katsayısı : (2,044187)

Yan Ödeme Katsayısı : (0,041416)

Hesaplamalarda esas alınan en yüksek devlet memuru aylığı 1.240 ₺ olarak belirlendi.

2019 YILININ İLK ALTI AYI İÇİN BELİRLENEN ÜCRET TAVANLARI

Sözleşmeli personel (4B) ücret tavanı 6.372,49 ₺,

Sözleşmeli personel (399) ücret tavanı 7.148,24 ₺, olarak belirlendi.

2019 OCAK AYI MEMUR ZAM ORANLARI BELLİ OLMUŞTU

Memur zammı 2019 yılı için yüzde 10.69 oldu. Bu rakamlara göre en düşük memur emeklisinin maaşı 2379,91 TL oldu.

SSK'DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.