Emine Bulut cinayetinde aile İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu
Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.
- DHA
Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.
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