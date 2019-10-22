19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8244
  • 6,4901
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emine Bulut cinayetinde aile İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu

Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. 

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Sınırda yakalandılar! Hemen koruma altına alındı

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup: Babamın intikamını alın

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi!

Teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi!

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

Hangi lider, günde kaç saat uyuyor?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA